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Российские войска атаковали гражданскую машину в Антоновке: двое пострадавших

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 сентября 2024, 18:23
Российские войска атаковали гражданскую машину в Антоновке: двое пострадавших
Фото - Getty Images

Российская армия 9 сентября с дрона атаковала гражданскую машину в Антоновке на Херсонщине, пострадали два человека.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Российские войска атаковали с дрона гражданскую машину в Антоновке. В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека".

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Детали: 63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота. У 62-летней женщины взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.

Пострадавшие находятся в больнице.

Херсонская областьвойнабоевые действия
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