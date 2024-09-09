Российские войска атаковали гражданскую машину в Антоновке: двое пострадавших
Понедельник, 9 сентября 2024, 18:23
Российская армия 9 сентября с дрона атаковала гражданскую машину в Антоновке на Херсонщине, пострадали два человека.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Российские войска атаковали с дрона гражданскую машину в Антоновке. В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека".
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Детали: 63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота. У 62-летней женщины взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.
Пострадавшие находятся в больнице.