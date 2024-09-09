Из-за российских обстрелов Донетчины погибли два человека, есть раненые
Понедельник, 9 сентября 2024, 18:30
Российская армия 9 сентября убила в Донецкой области двух гражданских людей, троих ранила.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин
Прямая речь: "2 человека погибли и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области.
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Горняк Кураховской громады находится под постоянным огнем. Сегодня там от вражеских обстрелов погиб человек, еще 2 человека получили ранения".
Детали: В Клебан-Быке Ильиновской громады россияне убили 59-летнюю женщину, еще одного человека ранили. В селе повреждены дом и хозяйственная постройка.