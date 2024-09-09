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Из-за российских обстрелов Донетчины погибли два человека, есть раненые

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 сентября 2024, 18:30
Из-за российских обстрелов Донетчины погибли два человека, есть раненые
Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина

Российская армия 9 сентября убила в Донецкой области двух гражданских людей, троих ранила.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Прямая речь: "2 человека погибли и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области.

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Горняк Кураховской громады находится под постоянным огнем. Сегодня там от вражеских обстрелов погиб человек, еще 2 человека получили ранения".

Детали: В Клебан-Быке Ильиновской громады россияне убили 59-летнюю женщину, еще одного человека ранили. В селе повреждены дом и хозяйственная постройка.

войнабоевые действияДонецкая область
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