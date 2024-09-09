В Румынии недалеко от границы с Украиной нашли остатки российского дрона

Обломки российского беспилотника обнаружили в румынском уезде Тулча, что у границы с Украиной. Их передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии

Детали: Специалисты румынского Минобороны, разведывательной службы и Министерства внутренних дел "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча.

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Их теперь передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях (села. – Ред.) Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения", – говорится в сообщении.

Напомним:

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