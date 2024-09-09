В Румынии недалеко от границы с Украиной нашли остатки российского дрона
Понедельник, 9 сентября 2024, 18:31
Обломки российского беспилотника обнаружили в румынском уезде Тулча, что у границы с Украиной. Их передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии
Детали: Специалисты румынского Минобороны, разведывательной службы и Министерства внутренних дел "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча.
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Их теперь передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".
"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях (села. – Ред.) Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения", – говорится в сообщении.
Напомним:
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- В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что обломки нашли за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.
- По меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь на воскресенье, 8 сентября. Власти Румынии разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы – уездов, граничащих с Украиной.
- Министерство иностранных дел Румынии призвало к уважениюмеждународного права, в частности неприкосновенности румынского воздушного пространства, и подтвердило свое решительное осуждение незаконных атак РФ.
- Лидер главной румынской оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони призвала президента Клауса Йоханниса и премьера Чолаку объяснить залет российских беспилотников.