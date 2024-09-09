Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинский экспорт: окно открывается?

В Румынии недалеко от границы с Украиной нашли остатки российского дрона

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 9 сентября 2024, 18:31
В Румынии недалеко от границы с Украиной нашли остатки российского дрона

Обломки российского беспилотника обнаружили в румынском уезде Тулча, что у границы с Украиной. Их передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии

Детали: Специалисты румынского Минобороны, разведывательной службы и Министерства внутренних дел "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча.

Реклама:

Их теперь передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях (села. – Ред.) Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения", – говорится в сообщении.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что обломки нашли за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.
  • По меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь на воскресенье, 8 сентября. Власти Румынии разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы – уездов, граничащих с Украиной.
  • Министерство иностранных дел Румынии призвало к уважениюмеждународного права, в частности неприкосновенности румынского воздушного пространства, и подтвердило свое решительное осуждение незаконных атак РФ.
  • Лидер главной румынской оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони призвала президента Клауса Йоханниса и премьера Чолаку объяснить залет российских беспилотников.

РумынияРосcиябеспилотникиУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ФутболЛига чемпионов: "Болонья" – "Шахтер". ОНЛАЙН

видеоВ Ливане снова прогремели взрывы: у членов "Хезболлы" взорвались рации

У Денисовой нашли признаки незаконного обогащения: возбудили дело

Другой Александр. Промоутер Усика рассказал еще одну версию задержания в аэропорту Кракова

ВСУ остановили контрнаступление армии РФ на Курщине – представитель комендатуры

Нардеп Одарченко, который предлагал взятку Найему, исчез – САП

Все новости...
Румыния
В оппозиции Румынии раскритиковали правительство за бездействие в отношении российских дронов
Румыния подтвердила залет "Шахеда" на свою территорию, поднимала F-16
Румын предупреждали о риске падения "Шахедов"
Последние новости
20:29
Зеленский: Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России
20:26
Футбол"Динамо" с дебютным голом Себальоса одолело "Ворсклу" и стало лидером УПЛ
20:02
Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро в четверг
19:49
Сколько будут стоить официальные iPhone 16 в Украине
19:47
Германия дала €50 миллионов на лечение раненых украинских бойцов
19:44
Минагрополитики не пересматривает прогнозы сева озимой пшеницы несмотря на засуху
19:40
ФутболЛига чемпионов: "Болонья" – "Шахтер". ОНЛАЙН
19:16
Генсек НАТО не верит в красные линии Путина относительно дальних ударов Украины по РФ
19:08
Украина вместе с Норвегией реализуют 2 совместных проекта по ядерной безопасности
19:03
Удар по российским складам в Торопце: появились спутниковые снимки
Все новости...
Реклама:
Реклама: