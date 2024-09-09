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МИД Латвии вызвал главу российского посольства из-за найденного у себя «Шахеда»

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 9 сентября 2024, 19:38
МИД Латвии вызвал главу российского посольства из-за найденного у себя «Шахеда»
Getty Images

Министерство иностранных дел Латвии в понедельник, 9 сентября, вызвало временного поверенного в делах России в связи с обнаруженным на прошлой неделе российским беспилотником на востоке страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на латвийский МИД

Детали: Главе российского посольства выразили "категорический протест" в связи с обнаружением в Резекненском районе на востоке Латвии беспилотного летательного аппарата военного назначения России типа "Шахед".

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"Временного поверенного в делах России попросили предоставить полное объяснение инцидента, в котором БПЛА незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой", – говорится в сообщении.

Российский представитель заверил латвийскую сторону, что проинформирует о ситуации свое Министерство иностранных дел.

"Латвийские власти продолжают проводить углубленное расследование обстоятельств инцидента. Латвия проинформировала по дипломатическим каналам своих союзников, руководство НАТО и ЕС, а также коллег из министерств иностранных дел других стран", – отметили в латвийском МИД.

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Напомним, 8 сентября президент в Латвии заявили, что в субботу на территории страны разбился российский военный беспилотник. В армии сообщили, что аппарат залетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси и его сразу же заметили.

В латвийских вооруженных силах отметили, что дрон был оснащен взрывчаткой и залетел в Латвию через Беларусь.

В НАТО прокомментировали, что не располагают информацией о том, что попадание российского беспилотника на территорию Латвии было преднамеренным.

ШахедЛатвия
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