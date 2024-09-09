Из Покровского района за неделю эвакуировали 92 человека, среди них 10 детей – ГСЧС
Понедельник, 9 сентября 2024, 19:35
За неделю из прифронтовых населенных пунктов Покровского района Донецкой области спасатели эвакуировали 92 человека, в том числе 10 детей и 1 маломобильного человека.
Источник: ГСЧС
Детали: Также по словам спасателей, они помогли 305 людям, из них – 49 детям и 43 маломобильных человека.
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Дословно: "Уважаемые граждане! Оставаться на территории Донецкой области становится все опаснее. Спасатели, рискуя собственными жизнями, не оставляют людей наедине с бедой. Не медлите, эвакуируйтесь!"
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 5 сентября Мирноградская городская военная администрация сообщила об отмене эвакуационных поездов из города Покровск Донецкой области из-за осложнения ситуации с безопасностью.
- Начальной станцией отправления эвакуационных поездов, которые вывозят гражданское население Донецкой области, стала станция Павлоград Днепропетровской области.