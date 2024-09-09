Зеленский провел Ставку: говорили о поставках артиллерии в войска

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, где обсудили защиту энергетики от российских ударов, поставки артиллерии в войска и ситуацию на фронте.

Источник: обращение Зеленского 9 сентября

Прямая речь: "Провел Ставку. Несколько ключевых вопросов. Защита энергетики от российских ударов. Защита наших позиций на фронте. Подробно разобрали поставки в войска артиллерии, включая наши "богданы", и обеспечение наших бригад техникой.

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По энергетике есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха. Нужен абсолютно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мероприятий. Ответственность за это исключительно персональная - и за строительство защиты, и за работу ПВО.

Детально работаем и по комплектации наших боевых бригад и бригад резерва".

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Детали: Отдельно у главы государства был доклад министра обороны Украины Рустема Умерова по результатам "Рамштайн" и его переговоров с партнерами.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о направлениях на фронте.

Прямая речь: "Покровское направление, Кураховское - именно там российская армия должна потерять больше боеспособности. Отдельно Главком доложил по обороне на Харьковщине. И относительно наших активных действий на территории России - в Курской области. Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к четкому знанию, где ее земля, а где - соседей".