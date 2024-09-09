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Армения и ЕС начали переговоры о безвизовом режиме

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 9 сентября 2024, 20:24
Армения и ЕС начали переговоры о безвизовом режиме
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский Союз начал переговоры о либерализации визового режима с Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода

Детали: Как отметили журналисты, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом. Заметим, что встреча между чиновниками состоялась в Ереване.

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"Я рад, что в наших отношениях заметны изменения. начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение о поддержке Республики Армения Европейским фондом мира, что мы очень ценим", – сказал Пашинян.

Кроме этого, на встрече также было принято решение о поддержке Армении Европейским фондом мира. Также в стране сейчас активно ведутся дискуссии о возможности вступления страны в ЕС.

Схинас добавил, что заинтересованность ЕС в развитии отношений с Арменией, в продвижении реформ в этом государстве. Также вице-президент Еврокомиссии надеется на эффективное сотрудничество с правительством Армении по диалогу о визовой либерализации.

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С 2014 года между ЕС и Арменией действует соглашение об упрощении визового режима, а 23 июля 2024 года Еврокомиссия начала диалог с Арменией по либерализации визового режима.

Напомним:

  • В апреле Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.
  • После того армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.

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АрменияЕС
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