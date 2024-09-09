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Швейцария участвует в совместных учениях военно-воздушных сил со страной НАТО

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 9 сентября 2024, 20:56
Швейцария участвует в совместных учениях военно-воздушных сил со страной НАТО
Иллюстративное фото: Getty Images

С 9 по 20 сентября военно-воздушные силы нейтральной Швейцарии и Италии проводят совместные учения на авиабазе в итальянском муниципалитете Истрана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства

Детали: В учениях принимают участие истребители F/A-18 швейцарских Военно-воздушных сил и самолеты Eurofighter и F-35 авиации Италии.

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Целью учений является усиление обороноспособности швейцарских Вооруженных сил с помощью международного сотрудничества. Они также призваны помочь швейцарским пилотам, которые не могут завершить обучение на родине.

Учения основываются на соглашении 2004 года между Швейцарией и Италией об организации совместных мероприятий в рамках военной подготовки и обучения их вооруженных сил.

"Это первые учения такого рода, которые имеют целью оценить и развить собственные возможности по сравнению с итальянскими, а также улучшить оперативную совместимость", – отмечает Федеральный совет Швейцарии.

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Напомним:

Больше об этом – в статье Легкий флирт или членство в НАТО? Как Швейцария меняет отношения с Альянсом

ШвейцарияИталия
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