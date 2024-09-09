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Украинский экспорт: окно открывается?

Венгрия говорит, что решила проблему поставок роснефти после санкций против "Лукойла"

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 9 сентября 2024, 21:20
Венгрия говорит, что решила проблему поставок роснефти после санкций против Лукойла
Фото - Getty Images

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. объявила о заключении соглашения, которое обеспечит продолжение снабжения российской нефти по трубопроводу, проходящему через территорию Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Журналисты рассказали, что по соглашению Mol, которая контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, берет на себя поставки нефти на границе Беларуси и Украины с 9 сентября.

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Исполнительный вице-президент Mol по переработке Габриэль Сабо заявил, что "новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба".

В то же время в Mol не уточнили, какая компания или компании будут осуществлять поставки, а "Лукойл" не ответил на запрос журналистов по поставкам нефти.

Следует заметить, что раньше за доставку сырой нефти в пункты в Венгрии и Словакии вблизи границы с Украиной отвечала российская сторона.

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Напомним, в середине июля месяца Словакия и Венгрия заявили об остановке по Украине транзита нефти компании "Лукойл". Причиной послужили санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС.

Европейская комиссия после изучения ситуации с прекращением транзита нефти российского "Лукойла" через Украину констатировала, что оснований беспокоиться из-за энергетической безопасности Словакии и Венгрии нет.

2 сентября сообщали, что санкции Украины в отношении российской компании "Лукойл", по оценке Европейской комиссии, не угрожают энергетическим потокам в Венгрию.

Читайте также: Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.

Венгрия
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