Главы МИД Польши и Британии встретились в Варшаве, говорили об Украине

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретился со своим коллегой из Великобритании Дэвидом Ламми в Варшаве: они обсудили, в частности, и вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Польши

Детали: Как отметили в заявлении, министры обсудили важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества, такие как дальнейшая поддержка Украины и вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, трансатлантическое сотрудничество и политика в отношении Китая.

Реклама:

Отмечается, что Сикорский затронул вопрос статуса польского языка в британской системе образования.

Кроме того, он также обратил внимание на требования польских экспортеров в контексте трудностей в двусторонней торговле после Brexit.

Министры также запланировали дальнейшие встречи и мероприятия на многих уровнях.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

Недавно стало известно, что Великобритания поставит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.

А глава польского Совета сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил, что польская сторона в ближайшие дни разработает план поддержки Львова в ответ на последний российский ракетный обстрел.