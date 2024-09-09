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Украинский экспорт: окно открывается?

Главы МИД Польши и Британии встретились в Варшаве, говорили об Украине

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 9 сентября 2024, 21:39
Главы МИД Польши и Британии встретились в Варшаве, говорили об Украине
Фото - МИД Польши

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретился со своим коллегой из Великобритании Дэвидом Ламми в Варшаве: они обсудили, в частности, и вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Польши

Детали: Как отметили в заявлении, министры обсудили важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества, такие как дальнейшая поддержка Украины и вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, трансатлантическое сотрудничество и политика в отношении Китая.

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Отмечается, что Сикорский затронул вопрос статуса польского языка в британской системе образования.

Кроме того, он также обратил внимание на требования польских экспортеров в контексте трудностей в двусторонней торговле после Brexit.

Министры также запланировали дальнейшие встречи и мероприятия на многих уровнях.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

Недавно стало известно, что Великобритания поставит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.

А глава польского Совета сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил, что польская сторона в ближайшие дни разработает план поддержки Львова в ответ на последний российский ракетный обстрел.

ПольшаВеликобритания
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