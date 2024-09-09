Главы МИД Польши и Британии встретились в Варшаве, говорили об Украине
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретился со своим коллегой из Великобритании Дэвидом Ламми в Варшаве: они обсудили, в частности, и вопросы дальнейшей поддержки Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Польши
Детали: Как отметили в заявлении, министры обсудили важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества, такие как дальнейшая поддержка Украины и вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, трансатлантическое сотрудничество и политика в отношении Китая.
Отмечается, что Сикорский затронул вопрос статуса польского языка в британской системе образования.
Кроме того, он также обратил внимание на требования польских экспортеров в контексте трудностей в двусторонней торговле после Brexit.
Министры также запланировали дальнейшие встречи и мероприятия на многих уровнях.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.
Недавно стало известно, что Великобритания поставит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) в рамках контракта стоимостью 162 миллиона фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.
А глава польского Совета сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил, что польская сторона в ближайшие дни разработает план поддержки Львова в ответ на последний российский ракетный обстрел.