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РосСМИ: Темп набора контрактников в РФ за год вырос в шесть раз

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 сентября 2024, 22:31
РосСМИ: Темп набора контрактников в РФ за год вырос в шесть раз
Российские оккупанты. Фото - Getty Images

Количество лиц, которые подписывают контракты на службу в российской армии, за год выросло более чем в шесть раз.

Источник: издание "Важные истории" со ссылкой на данные из федерального бюджета

Детали: Согласно этим данным, если за первое полугодие 2023 года единовременную выплату за подписание контракта получили 26 тысяч 700 человек, то за этот же период 2024-го – 166 тысяч.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что к июлю 2024-го по контракту пошли служить около 190 тыс. человек.

Отмечается, что резкий рост числа контрактников связан с увеличением выплат после заключения контракта.

Чтобы привлечь россиян на войну, власти поднимают выплаты за подписание контракта: в августе 2024-го федеральная выплата выросла с 195 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, а региональные – в среднем вчетверо.

Росcия
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