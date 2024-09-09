Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА

Российские войска вечером 9 сентября запустили на территорию Украины несколько групп ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:21 сообщили о нескольких группах вражеских ударных БПЛА в Харьковской области.

Реклама:

В 22:37 появилась информация, что они держат курс на Полтавщину.

В 22:42 появились новые группы вражеских ударных БпЛА на Черниговщине, они движутся в направлении Шостки.

В 23:28 сообщили об ударных беспилотниках по направлению на Чернигов.

ВИДЕО ДНЯ

В 23:40 стало известно о дронах по направлению на Днепр.

Карта alerts.in.ua

В 00:27 военные сообщили о группе "Шахедов" с юга, они движутся через Херсонскую область, курс северо-западный.