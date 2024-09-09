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В МИД отреагировали на заявление Фицо о «нацистах» в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 9 сентября 2024, 22:58
В МИД отреагировали на заявление Фицо о «нацистах» в Украине
Георгий Тихий. фото с сайта МИДа

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что последнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо об украинских военных противоречит "уровню доверия и взаимодействия" между двумя государствами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД

Детали: По словам Тихого, в Киеве "разочарованы заявлением" Фицо в адрес украинских воинов, которые защищают родину и Европу от российских захватчиков.

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"Для украинцев противодействие российской агрессии является продолжением истории сопротивления нашего народа тоталитарным режимам в прошлом веке. В ХХ веке украинский народ понес многомиллионные потери в борьбе с нацизмом", – напомнил спикер.

Представитель МИД также напомнил об истории Холокоста в Украине, во время которого нацисты истребили около полутора миллионов украинских евреев, а более 2600 украинцев внесены в список Праведников народов мира.

"Рассчитываем на объединение усилий Словакии и всех наших европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны", – подчеркнул Тихий.

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Он также подтвердил готовность Киева к дальнейшему конструктивному диалогу, "который соответствует традиционно теплым и добрососедским отношениям между словацким и украинским народами".

Ранее в понедельник во время посещения Музея Холокоста в городе Середь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.

Отметим, что премьер Словакии в своих речах часто повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине, в частности заявление Путина о том, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством.

Еще в августе 2023 года тогда еще кандидат в премьер-министры Фицо говорил, что война в Украине началась в 2014 году, "когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске".

СловакияМИД
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