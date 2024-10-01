Генштаб: За сутки на фронте произошло 159 столкновений
По состоянию на 22.00 30 сентября на фронте произошло 159 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно: "За сегодня противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара с применением шести ракет, 58 авиационных ударов (задействовал, в частности 98 КАБ), использовал для поражения 635 дронов-камикадзе. Осуществил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".
Детали: На Харьковском направлении враг шестнадцать раз атаковал неподалеку Бугруватки, Старицы, Тихого и Волчанска. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении враг в течение дня 23 раза пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого. В настоящее время продолжаются семь боестолкновений.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 24 раза в районах Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. До сих пор продолжается четыре боестолкновения, остальные - наши воины остановили.
На Северском направлении враг три раза в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.
На Краматорском направлении активность врага вылилась в трех боевых столкновениях. Все атаки вблизи Часового Яра захлебнулись. Захватчики понесли потери.
На Торецком направлении наши войска отражали 17 атак противника вблизи Торецка, Железного, Нелиповки и Щербиновки. Двенадцать атак отбиты, еще пять продолжаются. Ситуация контролируется.
Враг 34 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка 31 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются в районах населенных пунктов Новоторецкое и Николаевка.
Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 270 оккупантов, 120 из них - безвозвратно. Уничтожены три артсистемы и 11 единиц автомобильной техники оккупантов, пять боевых бронированных машин и два разведывательных беспилотника, также повреждены пять единиц автомобильной техники, три боевых бронированных машины и две артсистемы.
На Кураховском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки. В настоящее время украинские воины отбили 17 атак, семь боестолкновений до сих пор продолжается.
На этом направлении противник также понес значительные потери - обезврежено более 100 оккупантов, 50 из которых - безвозвратно. Уничтожено четыре танка, восемь боевых бронированных машин, одну единицу автомобильной техники и два разведывательных беспилотника, кроме того одна единица автомобильной техники была повреждена.
На Времовском направлении наши войска отражали восемь атак противника, вблизи Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы - шесть атак отбито, еще две продолжаются.
На Ореховском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Одна неудачная попытка штурмовать позиции украинских воинов была осуществлена агрессором в течение дня.
На остальных направлениях существенных изменений не произошло.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области.
Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 425 отдельного штурмового батальона, 118-й отдельной механизированной бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.