ISW: Россия и Иран расширяют экономическое и финансовое сотрудничество

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Тегеран 30 сентября, чтобы встретиться с различными иранскими чиновниками и подчеркнуть важность российско-иранского экономического сотрудничества.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 29 сентября Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и заявил, что ожидает, что Россия и Иран подпишут ожидаемое всеобъемлющее соглашение о стратегическом сотрудничестве на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани, Республика Татарстан, с 22 по 24 октября.

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Мишустин также встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом, чтобы обсудить возможности для российских инвестиций в "различные сферы" в Иране, и, в частности, встретился с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнеджадом.

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что визит Мишустина в Иран будет особенно сосредоточен на развитии торгово-экономических связей между двумя странами.

Российские и иранские официальные лица, скорее всего, рассматривают расширенное экономическое и финансовое сотрудничество как необходимый компонент общих интенсификаций в российско-иранских отношениях.

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Ключевые выводы ISW за 30 сентября: