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ISW: Россия и Иран расширяют экономическое и финансовое сотрудничество

Алена ИвашкивВторник, 1 октября 2024, 03:33
ISW: Россия и Иран расширяют экономическое и финансовое сотрудничество
фото: The Washington Institute

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Тегеран 30 сентября, чтобы встретиться с различными иранскими чиновниками и подчеркнуть важность российско-иранского экономического сотрудничества. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 29 сентября Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и заявил, что ожидает, что Россия и Иран подпишут ожидаемое всеобъемлющее соглашение о стратегическом сотрудничестве на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани, Республика Татарстан, с 22 по 24 октября. 

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Мишустин также встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом, чтобы обсудить возможности для российских инвестиций в "различные сферы" в Иране, и, в частности, встретился с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнеджадом. 

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что визит Мишустина в Иран будет особенно сосредоточен на развитии торгово-экономических связей между двумя странами.

Российские и иранские официальные лица, скорее всего, рассматривают расширенное экономическое и финансовое сотрудничество как необходимый компонент общих интенсификаций в российско-иранских отношениях.

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Ключевые выводы ISW за 30 сентября:

  • Российское правительство планирует потратить 17 триллионов рублей (183 миллиарда долларов) на национальную безопасность и оборону в 2025 году - около 41 процента годовых расходов. Российский бюджет будет продолжать поддерживать различные социальные программы, включая пронаталистские программы Кремля, но постоянный фокус на оборонных расходах, вероятно, повлияет на эффективность и устойчивость этих программ.
  • Глава России Владимир Путин назначил помощника президента и близкого личного соратника Алексея Дюмина членом Совета безопасности России вместе с тремя другими чиновниками.
  • Кремль продолжает использовать государственные и региональные награды для кооптации ранее критически настроенных военных блогеров в рамках более широких усилий по установлению контроля над информационным пространством.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Тегеран 30 сентября, чтобы встретиться с различными иранскими чиновниками и привлечь внимание к российско-иранскому экономическому сотрудничеству.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области, а украинские и российские войска недавно продвинулись вперед на украинском участке фронта в Курской области.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Сватово, Часового Яра, Торецка, Покровска и Донецка.
  • Президент России Владимир Путин подписал 30 сентября указ об очередном полугодовом осеннем призыве 133 000 призывников.

ISWИранРосcия
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