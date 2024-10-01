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Израиль ударил по Дамаску в Сирии: три человека погибли, среди них известная телеведущая

Алена ИвашкивВторник, 1 октября 2024, 06:21
Израиль ударил по Дамаску в Сирии: три человека погибли, среди них известная телеведущая
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В ночь на 1 октября в результате израильского удара по Дамаску в Сирии три человека погибли, в том числе телеведущая.

Источник: сообщает CNN со ссылкой на сирийские государственные СМИ

Детали: известная сирийская телеведущая Сафаа Ахмед погибла вместе с двумя другими людьми во время ночного израильского удара по Дамаску, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

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"Главное управление радио и телевидения объявляет о смерти телеведущей Сафаа Ахмед как мученицы после вероломной израильской агрессии на столицу Дамаск", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Сирии заявило, что израильские военные атаковали Дамаск с помощью беспилотников и самолетов около 2 часов ночи по местному времени с "направления оккупированных Голанских высот".

"Наши системы противовоздушной обороны противостояли ракетам и беспилотникам агрессора и сбили большинство из них", - говорится в заявлении министерства, добавив, что в результате удара погибло трое гражданских лиц и еще девять получили ранения.

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Видеозаписи, размещенные в социальных сетях с географической привязкой, показывают, что взрыв произошел рядом со зданием сирийского телекоммуникационного оператора, к западу от военного аэропорта города. На дополнительных видео с географической привязкой CNN видно автомобиль, охваченный пламенем после взрыва.

Неясно, то ли это то место, где была убита Ахмед или другие люди, и SANA не сообщила о месте их гибели.

На вопрос об этих сообщениях израильские военные ответили: "Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ".

Израиль периодически наносит авиаудары по Сирии после атак ХАМАСа 7 октября прошлого года, но обычно не подтверждает, когда именно он совершил эти атаки.

Предыстория:

СирияИзраиль
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