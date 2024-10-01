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Ухудшение качества воздуха в Киеве сохранится еще несколько дней – Минздрав

Ирина БалачукВторник, 1 октября 2024, 07:25
Ухудшение качества воздуха в Киеве сохранится еще несколько дней – Минздрав
Фото Укринформа

1 и 2 октября в столице ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия.

Источник: Министерство здравоохранения со ссылкой на Укргидрометцентр в Telegram

Дословно Минздрава: "Ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное".

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Детали: В министерстве напомнили, что, когда воздух загрязнен, жителям стоит:

  • ограничить пребывание на улице, а если есть необходимость выйти, то пользоваться респиратором или защитной маской,
  • закрыть окна,
  • пить много воды,
  • проводить влажную уборку в доме,
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Предыстория: 

  • Ранее Укргидрометцентр сообщил, что 1 и 2 октября в Киеве будет наблюдаться высокое запыление воздуха, что может негативно повлиять на здоровье жителей. Отмечалось, что в Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха, и что ветер переносит этот воздух с пылью в Украину.
  • Минприроды 30 сентября сообщало, что в столице наблюдалось задымление, причиной которого являлись пожары в экосистемах Киевской области.

Киевэкология
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