Ухудшение качества воздуха в Киеве сохранится еще несколько дней – Минздрав
Вторник, 1 октября 2024, 07:25
1 и 2 октября в столице ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия.
Источник: Министерство здравоохранения со ссылкой на Укргидрометцентр в Telegram
Дословно Минздрава: "Ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное".
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Детали: В министерстве напомнили, что, когда воздух загрязнен, жителям стоит:
- ограничить пребывание на улице, а если есть необходимость выйти, то пользоваться респиратором или защитной маской,
- закрыть окна,
- пить много воды,
- проводить влажную уборку в доме,
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Предыстория:
- Ранее Укргидрометцентр сообщил, что 1 и 2 октября в Киеве будет наблюдаться высокое запыление воздуха, что может негативно повлиять на здоровье жителей. Отмечалось, что в Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха, и что ветер переносит этот воздух с пылью в Украину.
- Минприроды 30 сентября сообщало, что в столице наблюдалось задымление, причиной которого являлись пожары в экосистемах Киевской области.