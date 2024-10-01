Ухудшение качества воздуха в Киеве сохранится еще несколько дней – Минздрав

1 и 2 октября в столице ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия.

Источник: Министерство здравоохранения со ссылкой на Укргидрометцентр в Telegram

Дословно Минздрава: "Ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное".

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Детали: В министерстве напомнили, что, когда воздух загрязнен, жителям стоит:

ограничить пребывание на улице, а если есть необходимость выйти, то пользоваться респиратором или защитной маской,

закрыть окна,

пить много воды,

проводить влажную уборку в доме,

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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