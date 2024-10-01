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ВСУ за сутки обезвредили еще 1 370 оккупантов и сожгли 44 ББМ

Ирина БалачукВторник, 1 октября 2024, 07:45
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 370 оккупантов и сожгли 44 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали 1 370 российских захватчиков, уничтожили 44 ББМ, 33 артиллерийские системы и 9 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 654 430 (+1 370) человек,
  • танков – 8 883 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 547 (+44) ед,
  • артиллерийских систем – 18 855 (+33) ед,
  • РСЗО – 1 204 (+0) ед,
  • средств ПВО – 963 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 322 (+98) ед,
  • крылатых ракет – 2 613 (+3) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25 621 (+73) ед,
  • специальной техники – 3 314 (+1) ед.

Данные уточняются.

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