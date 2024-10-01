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Вы пишете историю боя: Зеленский отметил подвиг защитников Украины и вручил награды

Анастасия ПроцВторник, 1 октября 2024, 09:35
Вы пишете историю боя: Зеленский отметил подвиг защитников Украины и вручил награды
Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Зеленский во время торжественной церемонии принятия клятвы лицеистами и вручения государственных наград в День защитников и защитниц Украины выразил благодарность всем воинам за их самоотверженную службу и преданность государству.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня защитников и защитниц

Прямая речь: "951 день битвы за государство, 951 день вы пишете историю на поле боя. Отдаете себя, чтобы не отдать Украину. Те, кто был рожден воином, и те, кто им стал, изменил свою собственную жизнь, чтобы наша свобода была неизменной, кто имел другую профессию, но не хотел жить под другим флагом. Кто сказал себе: у меня нет другого выбора, ведь это моя Родина, это моя Украина, поэтому я буду ее защищать."

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Детали: Зеленский выразил благодарность каждому военному и каждой военной, кто приближает минуту победы.

"Когда мы говорим "защитники Украины", мы чувствуем гордость, чувствуем вашу защиту, видим вашу отвагу, ежедневно видим и каждую ночь. Из разных минут складывается война, складывается наша борьба, и очень тяжелый путь к одной самой желанной минуте – первой минуте победы, первой минуте мира в Украине", – подчеркнул президент.

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В видеообращении также показали кадры из разных городов, где люди почтили память павших защитников и защитниц минутой молчания.

Напомним:

Украинцы 1 октября в 9 часов утра чтят минутой молчания павших защитников и защитниц, а также благодарят Силы обороны и всех, кто защищает государство от России.

Зеленский
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