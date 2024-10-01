Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США заказали изготовление бомб у Boeing на почти $7 млрд, в том числе для Украины

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 1 октября 2024, 09:45
США заказали изготовление бомб у Boeing на почти $7 млрд, в том числе для Украины
Фото: Getty Images

США заключили контракт с корпорацией Boeing на сумму $6,9 млрд на производство бомб малого диаметра, для Японии, Болгарии, а также для поставок в Украину, а также в Японию и Болгарию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Пентагона

Детали: Согласно сообщению, компания Boeing в Миссури получила контракт с максимальной стоимостью $6,9 млрд без права перезаключения с неопределенной датой поставки и неустановленным количеством на поставку бомб малого диаметра.

Реклама:

Работы будут выполняться в Сент-Луисе и, как ожидается, будут завершены до 31 декабря 2035 года.

Этот контракт, согласно сообщению, предусматривает зарубежные военные продажи в Японию, Болгарию и Украину.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США на прошлой неделе президент Джо Байден объявил о резком увеличении помощи для Украины в сфере безопасности, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти $8 млрд.
  • Кроме того, в минувшую среду США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $375 млн.

оружиеУкраинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прилетел в Хорватию

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада остановила мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет

фотоГБР нашло у депутата в Хмельницкой области более 1,5 млн незадекларированных долларов

Приватбанк избрал нового председателя правления: что о нем известно

Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: будет сдерживать угрозы с Востока

Все новости...
оружие
Госдеп США: Украина может наносить удары вглубь России своим оружием, ей не нужно разрешение
Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ
Литва передала Украине новую партию военной помощи
Последние новости
13:52
"10 страниц бреда". Леся Гасиджак прокомментировала решение суда в иске о травле
13:44
Премьер Словакии назвал журналистов "кровожадными уродами", которых надо обуздать
13:32
Украине не хватает денег на производство дронов: могут открыть их экспорт – FT
13:25
Украина в экстра-тайме проиграла Франции и не поедет на ЧМ-2025 по пляжному футболу
13:17
"Цемин Украина" выиграл аукцион по приватизации ОГХК: ее хотел продать Сенниченко еще в 2021
13:09
Япония за время большой войны передали Украине 12 грузов энергетической помощи
13:07
Из-за атаки российского беспилотника в Херсоне погиб пожилой мужчина
13:07
Конституционный суд Грузии не стал приостанавливать печально известный закон об "иноагентах"
13:02
Зеленский прилетел в Хорватию
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
Все новости...
Реклама:
Реклама: