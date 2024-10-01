США заказали изготовление бомб у Boeing на почти $7 млрд, в том числе для Украины

США заключили контракт с корпорацией Boeing на сумму $6,9 млрд на производство бомб малого диаметра, для Японии, Болгарии, а также для поставок в Украину, а также в Японию и Болгарию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Пентагона

Детали: Согласно сообщению, компания Boeing в Миссури получила контракт с максимальной стоимостью $6,9 млрд без права перезаключения с неопределенной датой поставки и неустановленным количеством на поставку бомб малого диаметра.

Реклама:

Работы будут выполняться в Сент-Луисе и, как ожидается, будут завершены до 31 декабря 2035 года.

Этот контракт, согласно сообщению, предусматривает зарубежные военные продажи в Японию, Болгарию и Украину.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: