США заказали изготовление бомб у Boeing на почти $7 млрд, в том числе для Украины
Вторник, 1 октября 2024, 09:45
США заключили контракт с корпорацией Boeing на сумму $6,9 млрд на производство бомб малого диаметра, для Японии, Болгарии, а также для поставок в Украину, а также в Японию и Болгарию.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Пентагона
Детали: Согласно сообщению, компания Boeing в Миссури получила контракт с максимальной стоимостью $6,9 млрд без права перезаключения с неопределенной датой поставки и неустановленным количеством на поставку бомб малого диаметра.
Реклама:
Работы будут выполняться в Сент-Луисе и, как ожидается, будут завершены до 31 декабря 2035 года.
Этот контракт, согласно сообщению, предусматривает зарубежные военные продажи в Японию, Болгарию и Украину.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США на прошлой неделе президент Джо Байден объявил о резком увеличении помощи для Украины в сфере безопасности, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти $8 млрд.
- Кроме того, в минувшую среду США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $375 млн.