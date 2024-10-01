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Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 1 октября 2024, 11:24
Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО
Марк Рютте, Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник, 1 октября официально принял полномочия генерального секретаря НАТО от своего предшественника Йенса Столтенберга.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Церемония передачи полномочий проходит на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Марк Рютте та Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета во вторник
скриншот официальной трансляции НАТО

Столтенберг в прощальной речи сказал, что для него было честью служить в НАТО в течение 10 лет.

"Сейчас время (мне) уйти, а вам – начать свой срок на посту генерального секретаря НАТО", – обратился Столтенберг к Рютте, который сидел рядом.

Чтобы отметить момент передачи полномочий, Столтенберг передал Рютте молоток, который в 1963 году НАТО подарила Исландия.

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"Он используется на специальных встречах НАТО. Последний раз он был использован, когда у нас была последняя министерская встреча в стврий штаб-квартире НАТО И сегодня мы снова используем его", – сказал Столтенберг, передал Рютте молоток и пригласил занять место руководителя Североатлантического совета.

Что предшествовало:

НАТО
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