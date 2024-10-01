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Зеленский об ударе РФ по Херсону: Все это можно остановить

Валентина РоманенкоВторник, 1 октября 2024, 11:53
Зеленский об ударе РФ по Херсону: Все это можно остановить
фото из Facebook Зеленского

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших в результате удара РФ по Херсону 1 октября и призвал мир к большей решимости, чтобы остановить ежедневный российский террор.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Российский удар по Херсону, просто по центру города. По людям, которые были на остановке рядом с центральным рынком. По состоянию на это время известно о шести погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Шесть человек ранены, им оказывается необходимая помощь.

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Ежедневный российский террор, ежедневные попытки уничтожить жизнь - все это можно остановить. Должны обязательно достичь надежного мира для нашего государства и людей. Для этого украинской силы и решимости партнеров должно быть больше, чем желание Путина нести террор".

 

Детали: Зеленский отметил, что давление на агрессора и помощь Украине должны быть постоянными и комплексными.

Он поблагодарил всех партнеров, кто помогает украинцам защищать жизнь.

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Что предшествовало: Российские войска утром 1 октября ударили из артиллерии по остановке общественного транспорта и одному из рынков в Херсоне, в результате чего погибли 6 человек, еще 6 – ранены.

ХерсонвойнаЗеленский
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