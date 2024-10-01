Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый генсек обещает приблизить вступление Украины в НАТО

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 1 октября 2024, 11:57
Новый генсек обещает приблизить вступление Украины в НАТО
Марк Рютте, фото: Getty Images

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на посту будет добиваться выполнения обязательств, данных Украине со стороны Альянса – в частности, о необратимости ее пути к вступлению в НАТО.

Источник: Марк Рютте в своей первой речи на посту генсека, "Европейская правда"

Детали: Рютте перечислил три основных приоритета в своей работе в будущем, отметив, что одним из них будет усилить поддержку Украины и приблизить ее к членству в НАТО.

Реклама:

"Потому что в Европе не может быть долговременной безопасности без сильной, независимой Украины. Я знаю из личного опыта, после сбития рейса MH17 в 2014 году, что конфликт в Украине не ограничивается линией фронта. Поэтому мы должны сделать свою часть (работы)", – подчеркнул Марк Рютте.

Он сказал, что НАТО нужно выполнить обязательства, данные Украине на вашингтонском саммите в июле этого года. "Командование, финансовые обещания и необратимый путь Украины к членству в Альянсе. Мы должны сохранять эту поддержку в будущем, потому что место Украины по праву – в НАТО", – подчеркнул Рютте.

Напомним:

РЕКЛАМА:

НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прилетел в Хорватию

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада остановила мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет

фотоГБР нашло у депутата в Хмельницкой области более 1,5 млн незадекларированных долларов

Приватбанк избрал нового председателя правления: что о нем известно

Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: будет сдерживать угрозы с Востока

Все новости...
НАТО
FT: Байден может пересмотреть статус заявки Украины в НАТО до конца своего срока
Новый генсек НАТО Марк Рютте объявил Украину своим приоритетом
Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО
Последние новости
13:52
"10 страниц бреда". Леся Гасиджак прокомментировала решение суда в иске о травле
13:44
Премьер Словакии назвал журналистов "кровожадными уродами", которых надо обуздать
13:32
Украине не хватает денег на производство дронов: могут открыть их экспорт – FT
13:25
Украина в экстра-тайме проиграла Франции и не поедет на ЧМ-2025 по пляжному футболу
13:17
"Цемин Украина" выиграл аукцион по приватизации ОГХК: ее хотел продать Сенниченко еще в 2021
13:09
Япония за время большой войны передали Украине 12 грузов энергетической помощи
13:07
Из-за атаки российского беспилотника в Херсоне погиб пожилой мужчина
13:07
Конституционный суд Грузии не стал приостанавливать печально известный закон об "иноагентах"
13:02
Зеленский прилетел в Хорватию
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
Все новости...
Реклама:
Реклама: