Новый генсек обещает приблизить вступление Украины в НАТО

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на посту будет добиваться выполнения обязательств, данных Украине со стороны Альянса – в частности, о необратимости ее пути к вступлению в НАТО.

Источник: Марк Рютте в своей первой речи на посту генсека, "Европейская правда"

Детали: Рютте перечислил три основных приоритета в своей работе в будущем, отметив, что одним из них будет усилить поддержку Украины и приблизить ее к членству в НАТО.

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"Потому что в Европе не может быть долговременной безопасности без сильной, независимой Украины. Я знаю из личного опыта, после сбития рейса MH17 в 2014 году, что конфликт в Украине не ограничивается линией фронта. Поэтому мы должны сделать свою часть (работы)", – подчеркнул Марк Рютте.

Он сказал, что НАТО нужно выполнить обязательства, данные Украине на вашингтонском саммите в июле этого года. "Командование, финансовые обещания и необратимый путь Украины к членству в Альянсе. Мы должны сохранять эту поддержку в будущем, потому что место Украины по праву – в НАТО", – подчеркнул Рютте.

Напомним:

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