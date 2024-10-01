Пытался убить чиновника Мелитопольского горсовета: СБУ задержала агента РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, который совершил покушение на одного из чиновников Мелитопольского городского совета в Запорожье.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, злоумышленником оказался рецидивист, который проживал во временно оккупированном Мелитополе. В поле зрения оккупантов мужчина попал еще до полномасштабного вторжения, когда отбывал наказание за умышленное убийство в российской тюрьме.

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В июне 2024 года его завербовали представители российских спецслужб и отправили на подготовку в учебный центр ФСБ РФ на временно оккупированной территории. После завершения курсов он получил задание - убить чиновника Мелитопольского горсовета, который переехал в Запорожье.

Чтобы выполнить указание оккупантов, преступник под видом переселенца приехал в Запорожье. Он следил за своей жертвой, узнав место ее проживания и основные маршруты передвижения.

Также, чтобы избежать разоблачения, мужчина постоянно менял места жительства и общался с российским куратором через анонимный мессенджер, используя вымышленные имена.

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фото: СБУ

В случае выполнения задания, оккупанты обещали ему вознаграждение – дом в Мелитополе, который принадлежал местным жителям, которые были вынуждены уехать из-за оккупации.

Нападавший подстерег жертву в подъезде дома и нанес несколько ударов молотком по голове. Несмотря на тяжелые травмы, чиновник выжил.

После нападения преступник планировал вернуться на временно оккупированную территорию через страны ЕС, однако его задержали украинские правоохранители. Ему предъявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу).

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.