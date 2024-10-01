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Сибига начал свой первый визит в Польшу

Мария Емец, Станислав ПогориловВторник, 1 октября 2024, 12:22
Сибига начал свой первый визит в Польшу
Андрей Сибига, фото: соцсеть Х

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с первым на этой должности визитом в Польшу. Глава МИД отметил, что начинает визит в Варшаву.

Источник: Сибига в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "На Покрову и День защитников и защитниц начал визит в Польшу с возложения цветов на Православном кладбище на Воле в Варшаве, чтобы почтить тех, кто воевал за Украину в прошлом, и тех, кто воюет сегодня. Вечная память героям, которые отдали свои жизни за жизнь и свободу Украины".

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