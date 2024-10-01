Сибига начал свой первый визит в Польшу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с первым на этой должности визитом в Польшу. Глава МИД отметил, что начинает визит в Варшаву.

Источник: Сибига в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "На Покрову и День защитников и защитниц начал визит в Польшу с возложения цветов на Православном кладбище на Воле в Варшаве, чтобы почтить тех, кто воевал за Украину в прошлом, и тех, кто воюет сегодня. Вечная память героям, которые отдали свои жизни за жизнь и свободу Украины".

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На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України. pic.twitter.com/7WDVa3MnyE — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 1, 2024

Что предшествовало:

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В понедельник глава МИД провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Будапеште. После них Сибига заявил, что он и венгерский коллега отмечают "положительную динамику" в решении вопроса нацменьшинств.

Также по итогам визита объявили, что Украина и Венгрия до конца года планируют провести заседание совместной межправительственной комиссии.

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