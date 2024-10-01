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Россияне утром ударили по Сумщине – убили женщину

Ирина БалачукВторник, 1 октября 2024, 12:30
Россияне утром ударили по Сумщине – убили женщину
Последствия российских ударов по Сумской области. Фото иллюстративное из Telegram прокуратуры

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов Есманьской общины Сумской области утром 1 октября.

Источник: Прокуратура Сумщины в Telegram

Дословно прокуратура: "В результате атаки врага погибла 45-летняя женщина, которая находилась на территории собственного домовладения, ее 47-летний муж и еще один гражданский получили ранения".

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Детали: Отмечается, что около 9:00 оккупанты сбросили 4 управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Есманьской общины Шосткинского района.

По данному факту проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) УК.

Правоохранители документируют последствия обстрела.

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