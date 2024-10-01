Таврийские десантники отбили массированную атаку врага на Кураховском направлении

Таврийские десантники отбили массированную российскую атаку на Кураховском направлении фронта, уничтожив 19 единиц бронетехники врага.

Источник: пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой бригады

Детали: Отмечается, что для прорыва обороны Таврийской бригады в районе села Константиновка Донецкой области оккупанты бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков.

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Колонны оккупантов сразу натолкнулись на мощное сопротивление десантников 79-ки.

Благодаря слаженной боевой работе украинских подразделений удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами.

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Сообщается, что 23 оккупанта в этой атаке погибли. Еще столько же - ранены.

Дословно: "Понеся ощутимые потери, уцелевшая вражеская техника начала давить "заднюю" - охоту за ней устроили наши пилоты ударных дронов.

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