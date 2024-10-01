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Таврийские десантники отбили массированную атаку врага на Кураховском направлении

Валентина РоманенкоВторник, 1 октября 2024, 13:41
Таврийские десантники отбили массированную атаку врага на Кураховском направлении
шеврон 79 ОДШБр. фото из Facebook бригады

Таврийские десантники отбили массированную российскую атаку на Кураховском направлении фронта, уничтожив 19 единиц бронетехники врага.

Источник: пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой бригады

Детали: Отмечается, что для прорыва обороны Таврийской бригады в районе села Константиновка Донецкой области оккупанты бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков.

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Колонны оккупантов сразу натолкнулись на мощное сопротивление десантников 79-ки.

Благодаря слаженной боевой работе украинских подразделений удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами.

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Сообщается, что 23 оккупанта в этой атаке погибли. Еще столько же - ранены.

Дословно: "Понеся ощутимые потери, уцелевшая вражеская техника начала давить "заднюю" - охоту за ней устроили наши пилоты ударных дронов.

Поддержи большой сбор на дроны для 79-ки!

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война
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