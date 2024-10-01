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Шольц впервые с 2022 года хочет позвонить Путину – СМИ

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 1 октября 2024, 13:55
Шольц впервые с 2022 года хочет позвонить Путину – СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из Facebook

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет впервые почти за два года провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным.

Источник: издание Die Zeit со ссылкой на правительственные круги, "Европейская правда"

Детали: По сообщению, рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре. Однако просьбы о разговоре со стороны Берлина пока не поступало.

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Шольц станет первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным, если ему это удастся.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз говорили напрямую с Путиным в 2022 году.

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Напомним:

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ШольцПутинвойна
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