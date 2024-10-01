В больнице умерла 24-летняя девушка, пострадавшая от удара РФ по Измаилу 27 сентября
Вторник, 1 октября 2024, 14:38
1 октября в больнице умерла 24-летняя девушка, которая пострадала в результате российского удара по городу Измаил в Одесской области 27 сентября. Таким образом, количество жертв возросло до 4.
Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "Сегодня [1 октября] в больнице умерла 24-летняя девушка. Наши медики делали все возможное, однако ранения были слишком тяжелыми. Выражаю искренние соболезнования семье и близким".
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Предыстория:
- Утром 27 сентября россияне ударили по городу Измаил в Одесской области.
- Ранее было известно о трех погибших и 16 пострадавших. В больнице находились восемь раненых, один - в тяжелом состоянии.