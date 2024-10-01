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В больнице умерла 24-летняя девушка, пострадавшая от удара РФ по Измаилу 27 сентября

Анастасия ПроцВторник, 1 октября 2024, 14:38
В больнице умерла 24-летняя девушка, пострадавшая от удара РФ по Измаилу 27 сентября
Последствия российского удара по Измаилу 27 сентября. фото: Одесская ОВА

1 октября в больнице умерла 24-летняя девушка, которая пострадала в результате российского удара по городу Измаил в Одесской области 27 сентября. Таким образом, количество жертв возросло до 4.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Сегодня [1 октября] в больнице умерла 24-летняя девушка. Наши медики делали все возможное, однако ранения были слишком тяжелыми. Выражаю искренние соболезнования семье и близким".

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