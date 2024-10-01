Шмыгаль заявил, что половина боеприпасов на фронте – украинские

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что каждый второй боеприпас в зоне боевых действий произведен в Украине, ведь производство отечественного оружия выросло втрое в 2023 году.

Источник: Шмыгаль на заседании правительства во вторник, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Ежедневно работаем с партнерами по увеличению поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий – украинский".

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Детали: Кроме того, премьер отметил, что продолжается реализация отечественной ракетной программы, а также страна выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронетехники.

Прямая речь: "Налаживаем совместные производства с партнерами, а также привлекаем средства партнеров по покупке украинского оружия для Украины. Каждый вовремя отправленный на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии – это рост силы и мощи наших воинов, сохранение их жизней".