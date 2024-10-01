С 2014 года Россия убила в Украине 96 медийщиков – ИМИ
С 2014 года в результате военной агрессии России в Украине погибли 96 медийщиков, 69 из которых были в рядах Вооруженных сил Украины.
Источник: Институт массовой информации
Детали: ИМИ обнародовал данные о количестве погибших украинских журналистов с начала российской агрессии в 2014 году.
Дословно: "С 24 февраля 2022 года Россия убила 89 медийщиков. 11 погибли при исполнении профессиональных обязанностей, 78 – как участники боевых действий или в результате российских обстрелов или пыток".
Детали: ИМИ отмечает, что не фиксирует в своем мониторинге гибель представителей российских пропагандистских ресурсов на оккупированных территориях Украины, поскольку они ведут не журналистскую деятельность, а информационное сопровождение военной агрессии.
Предыстория:
- Комитет защиты журналистов подсчитал, что в 2023 году по всему миру погибли 99 журналистов и работников медиа. Это почти на 44% больше, чем в 2022 году.
- Международная организация "Репортеры без границ" подсчитала, что более 100 украинских и иностранных журналистов, аккредитованных в Украине, пострадали от российской агрессии за два года полномасштабной войны в Украине.