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Правительство начало сертификацию частных школ операторов дронов

"Украинская правда"Вторник, 1 октября 2024, 17:58
Правительство начало сертификацию частных школ операторов дронов
Иллюстративное фото Getty Images

В Украине официально запустили процесс сертификации частных школ, которые будут обучать операторов БпЛА, чтобы обеспечить военные подразделения профессиональными кадрами.

Источник: Кабинет министров Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Прямая речь Федорова: "Потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет. В военных подразделениях есть спрос на эту профессию, поэтому нужны учебные заведения, которые будут давать качественные знания".

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Детали: Федоров отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине действовали десятки частных учебных центров, однако не было системного регулирования их деятельности. 

Новое постановление правительства предусматривает, что частные школы смогут получать официальные сертификаты, а их выпускники, после успешной сдачи экзаменов, будут иметь право работать операторами дронов в Силах безопасности и Силах обороны.

Для получения лицензии учебные заведения должны соответствовать ряду требований, в частности:

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  • проводить обучение по управлению или изготовлению дронов;
  • иметь не менее трех беспилотников для тренировок и сертификации;
  • иметь учебные программы для подготовки пилотов на этих аппаратах;
  • нанять 3+ сертифицированных инструкторов для проведения обучения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что благодаря сертификации обученным операторам дронов будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность.

Предыстория:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца 2024 года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов. По словам главы правительства, Украина ежедневно работает с партнерами над увеличением поставок оружия и усилением развития собственного ОПК.

беспилотникиУкраинаармия
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