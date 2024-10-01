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Новый генсек Совета Европы назвал Украину приоритетом

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 1 октября 2024, 18:34
Новый генсек Совета Европы назвал Украину приоритетом
Ален Берсе. Фото: Getty Images

Новый генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в выступлении на Парламентской ассамблее СЕ 1 октября назвал Украину приоритетом своей работы, так же как демократию и единство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на швейцарское издание Watson

Детали: По словам Берсе, общая роль Совета Европы заключается в "защите и продвижении прав человека, демократии и верховенства права", и эти принципы "лежат в основе нашей институции".

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"Совет Европы должен сыграть важную и уникальную роль для Украины на фоне российской агрессии", – подчеркнул он, напомнив о роли Европейского суда по правам человека в рассмотрении дел, связанных с войной в Украине, а также Реестр убытков при СЕ.

"Мы должны оставаться открытыми и творческими, чтобы поддержать Украину в ее устойчивости и восстановлении", – считает генсек Совета Европы.

Кроме того, Берсе призвал Совет Европы взять на себя обязательства по демократии, которая приходит в упадок во всем мире из-за войн, роста антисемитизма и глобального потепления.

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Также он считает, что организация должна искать "пути сближения" Европы и взять на себя обязательства по миру, стабильности, процветанию и безопасности.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового генерального секретаря организации 25 июня – им стал швейцарский политик, бывший председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе.

Его предшественница, бывший министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, решила не баллотироваться на второй срок.

Сразу после избрания новый генеральный секретарь Совета Европы также говорил, что Украина и ее поддержка будет его приоритетным направлением на посту.

ПАСЕУкраина
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