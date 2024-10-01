До 32 возросло количество пострадавших от российского авиаудара в Запорожье

По состоянию на вечер 1 октября количество пострадавших от российского удара авиабомбами по Запорожью возросло до 32 человек, еще один человек погиб.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, ГСЧС Украины

Прямая речь: "По состоянию на сейчас количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью возросло до 25:

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один человек погиб;

ранения получили 24 жителя (9 мужчин, 12 женщин и 3 ребенка 9, 10 и 12 лет).

фото - гсчс

Детали: Спасатели сообщили, что поисковые и аварийно-спасательные работы по всем адресам завершены.

фото - гсчс

фото - гсчс

Обновлено: В ГСЧС сообщили, что в результате авиаударов в Запорожье по состоянию на 19:35 погиб 1 человек, пострадали 32 человека, среди которых 3 ребенка.

Что предшествовало:

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Днем 1 октября российские оккупационные войска атаковали Запорожье 6-ю авиабомбами. Враг попал по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.