До 32 возросло количество пострадавших от российского авиаудара в Запорожье
Вторник, 1 октября 2024, 19:49
По состоянию на вечер 1 октября количество пострадавших от российского удара авиабомбами по Запорожью возросло до 32 человек, еще один человек погиб.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, ГСЧС Украины
Прямая речь: "По состоянию на сейчас количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью возросло до 25:
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- один человек погиб;
- ранения получили 24 жителя (9 мужчин, 12 женщин и 3 ребенка 9, 10 и 12 лет).
Детали: Спасатели сообщили, что поисковые и аварийно-спасательные работы по всем адресам завершены.
Обновлено: В ГСЧС сообщили, что в результате авиаударов в Запорожье по состоянию на 19:35 погиб 1 человек, пострадали 32 человека, среди которых 3 ребенка.
Что предшествовало:
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Днем 1 октября российские оккупационные войска атаковали Запорожье 6-ю авиабомбами. Враг попал по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.