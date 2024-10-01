Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина выразила возмущение позицией кандидата в президенты МОК касательно россиян

Евгений КизиловВторник, 1 октября 2024, 19:04
Украина выразила возмущение позицией кандидата в президенты МОК касательно россиян
Хуан Антонио Самаранч-младший. Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел и Министерство молодежи и спорта Украины возмущены высказываниями вице-президента Международного олимпийского комитета и кандидата на пост президента МОК Хуана Антонио Самаранча-младшего относительно возможного возвращения России в международное спортивное сообщество.

Источник: соответствующее заявление министров Андрея Сибиги и Матвея Бидного, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Прямая речь: "Вице-президент МОК продемонстрировал пренебрежение не только к Украине, но и к основополагающим принципам Олимпийской Хартии, заявив о необходимости "работать очень настойчиво", чтобы "немедленно" восстановить членство России в Международном олимпийском комитете после возвращения ее к соответствию Хартии, и прикрыв свои слова тем, что МОК якобы не должен "занимать сторон" в конфликтах, а российская агрессия является лишь одним из "сорока с лишним" вооруженных конфликтов в мире".

Реклама:

Детали: Министры считают, что такие заявления свидетельствуют либо о недостаточной осведомленности вице-президента МОК о российской агрессии, либо о его желании оправдывать агрессора, что несовместимо со стремлением занять пост президента Международного олимпийского комитета.

Они напомнили Хуану Антонио Самаранчу, что президент МОК должен придерживаться "принципов мира, справедливости и уважения к международному праву".

Сибига и Бидный отметили, что российские спортивные чиновники продолжают агрессивную риторику и демонстрируют полное нежелание России придерживаться принципов мира и уважения. Спорт в РФ является продолжением государственной политики и используется российскими властями как инструмент пропаганды войны и гибридного влияния.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Предложения о возможном возвращении российских спортсменов в международное спортивное сообщество являются категорически неприемлемыми и возмутительными".

спортвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прилетел в Хорватию

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада остановила мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет

фотоГБР нашло у депутата в Хмельницкой области более 1,5 млн незадекларированных долларов

Приватбанк избрал нового председателя правления: что о нем известно

Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: будет сдерживать угрозы с Востока

Все новости...
спорт
Усик возглавляет рейтинг лучших сверхтяжеловесов по версии The Ring
Украина впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу
Онофрийчук выиграла бронзу на клубном чемпионате мира-2024
Последние новости
13:52
"10 страниц бреда". Леся Гасиджак прокомментировала решение суда в иске о травле
13:44
Премьер Словакии назвал журналистов "кровожадными уродами", которых надо обуздать
13:32
Украине не хватает денег на производство дронов: могут открыть их экспорт – FT
13:25
Украина в экстра-тайме проиграла Франции и не поедет на ЧМ-2025 по пляжному футболу
13:17
"Цемин Украина" выиграл аукцион по приватизации ОГХК: ее хотел продать Сенниченко еще в 2021
13:09
Япония за время большой войны передали Украине 12 грузов энергетической помощи
13:07
Из-за атаки российского беспилотника в Херсоне погиб пожилой мужчина
13:07
Конституционный суд Грузии не стал приостанавливать печально известный закон об "иноагентах"
13:02
Зеленский прилетел в Хорватию
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
Все новости...
Реклама:
Реклама: