Украина выразила возмущение позицией кандидата в президенты МОК касательно россиян

Министерство иностранных дел и Министерство молодежи и спорта Украины возмущены высказываниями вице-президента Международного олимпийского комитета и кандидата на пост президента МОК Хуана Антонио Самаранча-младшего относительно возможного возвращения России в международное спортивное сообщество.

Источник: соответствующее заявление министров Андрея Сибиги и Матвея Бидного, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Прямая речь: "Вице-президент МОК продемонстрировал пренебрежение не только к Украине, но и к основополагающим принципам Олимпийской Хартии, заявив о необходимости "работать очень настойчиво", чтобы "немедленно" восстановить членство России в Международном олимпийском комитете после возвращения ее к соответствию Хартии, и прикрыв свои слова тем, что МОК якобы не должен "занимать сторон" в конфликтах, а российская агрессия является лишь одним из "сорока с лишним" вооруженных конфликтов в мире".

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Детали: Министры считают, что такие заявления свидетельствуют либо о недостаточной осведомленности вице-президента МОК о российской агрессии, либо о его желании оправдывать агрессора, что несовместимо со стремлением занять пост президента Международного олимпийского комитета.

Они напомнили Хуану Антонио Самаранчу, что президент МОК должен придерживаться "принципов мира, справедливости и уважения к международному праву".

Сибига и Бидный отметили, что российские спортивные чиновники продолжают агрессивную риторику и демонстрируют полное нежелание России придерживаться принципов мира и уважения. Спорт в РФ является продолжением государственной политики и используется российскими властями как инструмент пропаганды войны и гибридного влияния.

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Прямая речь: "Предложения о возможном возвращении российских спортсменов в международное спортивное сообщество являются категорически неприемлемыми и возмутительными".