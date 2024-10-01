Парламент Румынии разрешил открыть в стране учебный центр подготовки украинских морпехов

Румынский парламент одобрил предложение президента Клауса Йоханниса о создании в стране учебного центра для подготовки украинских морских пехотинцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres

Детали: За соответствующее решение проголосовали 233 депутата, 18 – против, еще 25 воздержались.

Реклама:

В письме в парламент Йоханнис писал, что последние события в войне, которую ведет РФ против Украины, актуализировали необходимость усиления подготовки украинских вооруженных сил.

"В результате проведенного анализа выяснилось, что Румыния имеет возможность внести вклад в Коалицию морских сил и средств, разместив на своей национальной территории морской учебный центр, а также поддержать подготовку украинских морских пехотинцев, в пределах имеющихся возможностей", – отметил президент Румынии.

Предложенный план предусматривает, что объект будет действовать в течение двух лет, при этом Румыния оставляет за собой право прекратить обязательства в любое время во время тренировочного процесса или по истечении установленного срока.

РЕКЛАМА:

"Учебный центр будет позиционировать Румынию как регионального лидера в подготовке морских операций, помогая повысить сплоченность, продемонстрировать единство и укрепить евроатлантическое сдерживание и оборону", – говорится в письме.

Ранее в сентябре стало известно, что первая группа украинских пилотов начала теоретическое обучение на истребителях F-16 в Румынии, а к практическим занятиям может перейти в ближайшие несколько месяцев.

Стоит отметить, что недавно Украина впервые присоединилась к учениям НАТО по противодействию дронам.