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Зеленский провел совещания с военным руководством о ситуации на фронте и намерениях РФ

Татьяна ОлейникВторник, 1 октября 2024, 20:06
Зеленский провел совещания с военным руководством о ситуации на фронте и намерениях РФ
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября провел несколько совещаний с военным руководством о потребностях бригад, ситуации на фронте и намерениях Кремля.

Источник: обращение Зеленского 1 октября

Прямая речь: "Провел сегодня совещания с военным руководством. Главком Сырский, начальник Генштаба Баргилевич. О потребностях наших бригад, о ситуации на фронте. Мы обсудили те вещи, которые наши партнеры могут реально усилить в ближайшее время.

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Отдельно был доклад руководителя ГУР Буданова, министра обороны Умерова о том, как наша разведка оценивает перспективы этого года, российские намерения, задачи, которые ставит Кремль перед их военными. Четко видим основные ориентиры того, на что именно надо ответить и как именно".

Детали: Также глава государства заслушал доклад главы правительства Дениса Шмыгаля по энергетике. Обсудили ситуацию в энергосистеме, построение защитных сооружений и импорт электричества в Украину.

Зеленскийвойнаразведка
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