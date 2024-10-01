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Байден поручил армии США помочь Израилю отразить иранскую атаку

Ирина Кутелева, Евгений КизиловВторник, 1 октября 2024, 20:54
Байден поручил армии США помочь Израилю отразить иранскую атаку
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю отбить ракетную атаку Ирана.

Источник: об этом в X написал представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, Байден и вице-президент Камала Харрис следят за ситуацией с массированным ракетным обстрелом Ирана Байден из ситуационной комнаты Белого дома и получают регулярные обновления.

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"Байден поручил американским военным помочь Израилю в защите от иранских атак и сбивать ракеты, нацеленные на Израиль", – отметил Саветт.

Также сообщалось, что Байден и Харрис проводят встречу с командой чиновников по вопросам национальной безопасности на фоне ракетной атаки Ирана на Израиль.

СМИ ранее сообщили, что Соединенные Штаты ожидают, что Иран может осуществить запуск баллистических ракет по Израилю после начала его операции против проиранской группировки "Хезболла" в Иране.

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Впоследствии стало известно, что Иран выпустил по Израилю сотни ракет, в стране раздаются взрывы.

СШАИранИзраильБайден
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