Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый премьер Франции пообещал поддержку Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 1 октября 2024, 21:06
Новый премьер Франции пообещал поддержку Украине
Мишель Барнье. Фото: getty images

Французский премьер-министр Мишель Барнье в программной речи в Национальной ассамблее, где он представил ключевые политические шаги, подчеркнул поддержку борьбы Украины против российской агрессии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: В речи во французском парламенте Барнье пообещал, что Франция останется на стороне украинского народа, что встретили аплодисментами в зале.

Реклама:

"Это люди (украинцы – Ред.), которые два с половиной года после начала агрессивной войны продолжают сражаться и умирают, чтобы защитить свою свободу, суверенитет и территориальную целостность", – отметил премьер Франции.

"Мы должны понимать, что они сражаются за защиту ценностей, которые являются и нашими, которые мы разделяем с ними", – добавил он.

Говоря шире, Барнье отметил, что Франция будет прилагать усилия для установления мира во всех точках, где сейчас продолжаются конфликты.

РЕКЛАМА:

"ЕвроПравда" уже рассказывала, что новый французский премьер-министр до полномасштабного вторжения России в Украину призвал к „диалогу" с Москвой, но позже изменил свое мнение.

В правительстве Барнье, который начал работу на прошлой неделе, ключевые должности – министра обороны и министра иностранных дел – также занимают проукраинские деятели.

Читайте также: Правый разворот: что обещает изменить новое правительство Франции и чего от него ждать Украине.

ФранцияУкраинапремьер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прилетел в Хорватию

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада остановила мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет

фотоГБР нашло у депутата в Хмельницкой области более 1,5 млн незадекларированных долларов

Приватбанк избрал нового председателя правления: что о нем известно

Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: будет сдерживать угрозы с Востока

Все новости...
Франция
Франция обещает помочь Украине пережить сложную зиму
Канада и Франция помогут Украине защищаться от России в киберпространстве
"Ради письма". В Париже открылась выставка в поддержку украинских пленных
Последние новости
13:52
"10 страниц бреда". Леся Гасиджак прокомментировала решение суда в иске о травле
13:44
Премьер Словакии назвал журналистов "кровожадными уродами", которых надо обуздать
13:32
Украине не хватает денег на производство дронов: могут открыть их экспорт – FT
13:25
Украина в экстра-тайме проиграла Франции и не поедет на ЧМ-2025 по пляжному футболу
13:17
"Цемин Украина" выиграл аукцион по приватизации ОГХК: ее хотел продать Сенниченко еще в 2021
13:09
Япония за время большой войны передали Украине 12 грузов энергетической помощи
13:07
Из-за атаки российского беспилотника в Херсоне погиб пожилой мужчина
13:07
Конституционный суд Грузии не стал приостанавливать печально известный закон об "иноагентах"
13:02
Зеленский прилетел в Хорватию
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
Все новости...
Реклама:
Реклама: