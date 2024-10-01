Новый премьер Франции пообещал поддержку Украине

Французский премьер-министр Мишель Барнье в программной речи в Национальной ассамблее, где он представил ключевые политические шаги, подчеркнул поддержку борьбы Украины против российской агрессии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: В речи во французском парламенте Барнье пообещал, что Франция останется на стороне украинского народа, что встретили аплодисментами в зале.

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"Это люди (украинцы – Ред.), которые два с половиной года после начала агрессивной войны продолжают сражаться и умирают, чтобы защитить свою свободу, суверенитет и территориальную целостность", – отметил премьер Франции.

"Мы должны понимать, что они сражаются за защиту ценностей, которые являются и нашими, которые мы разделяем с ними", – добавил он.

Говоря шире, Барнье отметил, что Франция будет прилагать усилия для установления мира во всех точках, где сейчас продолжаются конфликты.

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"ЕвроПравда" уже рассказывала, что новый французский премьер-министр до полномасштабного вторжения России в Украину призвал к „диалогу" с Москвой, но позже изменил свое мнение.

В правительстве Барнье, который начал работу на прошлой неделе, ключевые должности – министра обороны и министра иностранных дел – также занимают проукраинские деятели.

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