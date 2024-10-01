Генштаб: На фронте состоялось 110 боевых столкновений

Фото - 66 омбр им. М. Хороброго

На фронте с начала суток 1 октября состоялось 110 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 110 боевых столкновений, противник нанес 2 ракетных удара (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 104 КАБ) и 446 ударов дронами-камикадзе, совершил 2713 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Старицы и Волчанска.

Враг совершил 23 атаки на наши укрепления на Купянском направлении.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников.

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На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Григорьевки и в направлении Ступочков.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 22 штурмовые и наступательные действия.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 21 боевое столкновение. До сих пор продолжается восемь атак оккупационных войск вблизи Горняка, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении враг пытался прорваться к Богоявленке, но этому помешали наши мужественные защитники.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешные атаки.