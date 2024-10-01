Генштаб: На фронте состоялось 110 боевых столкновений
На фронте с начала суток 1 октября состоялось 110 боевых столкновений.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00
Дословно: "С начала суток произошло 110 боевых столкновений, противник нанес 2 ракетных удара (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 104 КАБ) и 446 ударов дронами-камикадзе, совершил 2713 обстрелов позиций наших войск".
Детали: На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Старицы и Волчанска.
Враг совершил 23 атаки на наши укрепления на Купянском направлении.
На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников.
На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Григорьевки и в направлении Ступочков.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 22 штурмовые и наступательные действия.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 21 боевое столкновение. До сих пор продолжается восемь атак оккупационных войск вблизи Горняка, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.
На Времовском направлении враг пытался прорваться к Богоявленке, но этому помешали наши мужественные защитники.
Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешные атаки.