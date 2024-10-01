Эсминцы США помогали сбивать иранские ракеты, летевшие на Израиль – WP

Иранские ракеты летят на Израиль 1 октября 2024 года. Скриншот - Israel Defense Forces в соцсети Х

Американские эсминцы, расположенные в восточной части Средиземного моря, сбили несколько иранских ракет, летевших на Израиль вечером 1 октября.

Источник: Washington Post со ссылкой на источник в Министерстве обороны США

Детали: Официально эту информацию в Пентагоне не подтверждали. Впрочем, ранее президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю отразить ракетную атаку Ирана.

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Представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт сообщал, что Байден и вице-президент Камала Харрис следили за ситуацией с массированным ракетным обстрелом Ирана.

Что предшествовало: