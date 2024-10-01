Россияне "Шахедами" ударили по объектам критической инфраструктуры на Сумщине
Вторник, 1 октября 2024, 23:49
Вечером 1 октября российская армия ударила "Шахедами" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области, несколько общин обесточены.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "Враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа „Шахед", по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района. Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные общины".
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Детали: По данным ОВА, подразделения ПВО продолжают работать над уничтожением российских средств поражения.
Аварийно-спасательные службы начали работу по ликвидации последствий атаки россиян.
Что предшествовало:
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Вечером 1 октября российская армия выпустила на территорию Украины ударные беспилотники.