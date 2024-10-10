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Белый дом прокомментировал статью о тайных разговорах Трампа с Путиным

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 10 октября 2024, 10:27
Белый дом прокомментировал статью о тайных разговорах Трампа с Путиным
Путин и Трамп во время встречи в 2019 году. Иллюстративное фото: Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя материал редактора The Washington Post Боба Вудворда, отметила, что пока нет подтверждений того, что между экс-президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным происходил ряд тайных телефонных разговоров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова пресс-секретаря

Детали: В книге Вудворда "Война" говорится по меньшей мере о семи разговорах между Путиным и Трампом после того, как он покинул Белый дом.

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Представительница Белого дома отметила, что не имеет подтверждений фактов этих звонков, но добавила, что в случае если это правда, это вызывает серьезное беспокойство.

"Есть ли у нас серьезное беспокойство? Да, если это правда. Опять же, я не могу подтвердить ни одного из этих звонков", – сказала она.

По словам Жан-Пьер, факт таких разговоров особенно вызывает беспокойство на фоне того, что Трамп выступал против увеличения помощи Украине для защиты от российской агрессии.

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В книге упоминается, что неназванный помощник Трампа, которого цитируют в книге, отметил, что экс-президент, вероятно, общался с Путиным аж семь раз после того, как Трамп покинул Белый дом в 2021 году.

Также в своей книге Вудворд рассказал, что Трамп в 2020 году во время пандемии коронавируса тайно отправлял главе Кремля "дефицитные" тесты на COVID-19 для личного использования.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "или должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, или использоваться как туалетная бумага".

ТрампПутин
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