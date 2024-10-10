Кремль вербует африканских женщин для производства дронов на военных заводах в России – AP

Россия вербует молодых женщин из Африки для работы на военных предприятиях по производству иранских беспилотников на заводах в российском Татарстане.

Источник: The Associated Press

Детали: По данным журналистов, большинство женщин обманом привлекли на производство дронов под предлогом обучения в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания, обещая карьерные возможности.

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Реклама в социальных сетях обещала бесплатный билет на самолет и перспективу работы в Европе. Но вместо обещанной стажировки в сферах гостеприимства и кейтеринга некоторые женщины только по прибытии узнавали о работе на заводе по производству военных дронов.

Одной из возможных подсказок о том, что ждало женщин, был их тест на словарный запас русского из 100 слов, где в том числе фигурируют термины "фабрика", "прицеплять", "отцеплять".

Женщины жаловались на ужасные условия труда: 12-часовые рабочие смены, химикаты, которые вызывают раздражение кожи, и постоянный надзор. Кроме того, им платили меньше обещанного.

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Речь идет о комплексе в свободной экономической зоне "Алабуга" вблизи города Елабуга. Журналисты российского издания "Протокол" и ютуб-канала "Разворот" ранее выяснили, что производство по сборке "Шахедов" располагается на 40 тысячах кв. метров, и его планируется расширить до более чем 100 тысяч кв. метров.

Кремль вербует женщин из таких стран, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также из южноазиатской страны Шри-Ланката.

Дословно: "Согласно официальной информации на странице программы по релокации "Alabuga Start", девушкам от 18 до 22 лет без хронических заболеваний из 88 стран. Предлагают обучение и работу уборщицами, водителями, официантками и работницами с оплатой от 700 долларов, бесплатный билет в Россию, проживание и медицинскую страховку".

Детали: "Компания занимается только изготовлением дронов. Я жалею и проклинаю тот день, когда начала делать все эти вещи", – рассказала женщина, которая собирала военные дроны.

На странице "Alabuga Start" указано, что за первое полугодие 2024 года из стран Центральной и Восточной Африки к программе "присоединились" 182 женщины.

Представитель верховного комиссара ООН Равина Шамдасани сказала, что действия России "потенциально могут соответствовать критериям торговли людьми", если девушек нанимают мошенническим путем с целью эксплуатации.

Предыстория: