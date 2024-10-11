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Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА

Татьяна ОлейникПятница, 11 октября 2024, 23:28
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА
Фото - Getty Images

Вечером 11 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:29 сообщили о движении в воздушном пространстве Днепропетровщины БпЛА неопределенного типа.

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В 22:48 сообщили о БпЛА в Днепропетровской области курсом на север и восток; БпЛА на юге Николаевщины курсом на север; БпЛА на севере Херсонщины курсом на запад.

В 22:57 сообщили о БпЛА в Днепре. Возможна работа ПВО. О воздушной тревоге сообщили для Кировоградщины.

В 23:18 заявили об угрозе применения ударных БпЛА для Харьковщины.

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В 23:20 появилась ракетная опасность по всей территории Украины: зафиксирован взлет МиГ 31К.

В 23:23 сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Сумщины.

В 23:30 стало известно, что БпЛА дальше продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровщины и Николаевщины.

В 23:52 военные предупредили о:

  • БпЛА в районе Сум курсом на север;
  • БпЛА на Днепропетровщине: в районе Павлограда, Зачепиловки, несколько "Шахедов" в районе Кривого Рога.

В 23:56 сообщили об отбое ракетной угрозы.

Обновляется...

воздушная тревогаВоздушные силы ВСУбеспилотники
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