Повторные удары ВСУ по складам на территории России могут заставить РФ рассредоточить свои боеприпасы – ISW

Взрыв на складах в российском городе Торопец после атаки дронов в сентябре. Скриншот из видео из российских Telegram-каналов

Институт изучения войны проанализировал последние атаки Сил обороны Украины по складам боеприпасов и военным аэродромам на территории России и отметил, что повторные удары могут заставить РФ принять решение о реорганизации и рассредоточении своих систем поддержки и логистики в тыловых районах.

Источник: ISW

Детали: Аналитики проекта вспомнили удар ВСУ по российскому складу беспилотников "Шахед" вблизи поселка Октябрьский Краснодарского края РФ, где хранили около 400 БпЛА, 9 октября и удар по складу боеприпасов на авиабазе "Ханская" в Республике Адыгея 10 октября. Источники "Украинской правды" сообщали, что на этой базе на момент удара находилось 57 российских учебно-боевых самолетов и вертолетов, однако пока неизвестно, поразили ли украинские силы какие-то их них.

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ISW отмечает, что российские войска полагаются на беспилотники "Шахед" для нанесения ударов как по прифронтовым, так и по тыловым украинским населенным пунктам, а также расходуют примерно 10 000 артиллерийских снарядов в день по передовым украинским позициям.

Аналитики также вспомнили сентябрьские удары ВСУ по российским складам боеприпасов "Октябрьский" и "Торопец" в Тверской области и "Тихорецк" в Краснодарском крае и об ударе по российской базе хранения ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области 9 октября, который привел к уничтожению "десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников".

Дословно ISW: "Хотя последствия одного удара вряд ли существенно повлияют на военные усилия России, повторные удары по складам боеприпасов на территории РФ могут заставить российское военное командование принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в тыловых районах России".

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Аналитики Института изучения войны также подчеркивают, что своевременное снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния может позволить украинским силам более эффективно использовать такие российские уязвимости до того, как Россия предпримет контрмеры.

"Украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские войска будут иметь материально-технические средства, возможности и разрешение на удары (вероятно, речь идет о разрешении бить оружием западных партнеров – ред.) по объектам логистики и поддержки на территории России", – подытожили в ISW.