Россияне запустили ударные БпЛА с севера
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 19:18 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.
По состоянию на 19:30 вражеские ударные беспилотники двигались на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.
По состоянию на 19:55:
Ударные БПЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.
Ударный БпЛА на Полтавщине курсом на Миргород.
По состоянию на 20:31:
БпЛА на Черниговщине курсом на запад.
БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
По состоянию на 20:43: Ударные БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
По состоянию на 21:11:
Несколько групп ударных БпЛА на Черниговщине движутся в юго-западном направлении.
БпЛА курсом на Бориспольский район Киевской области.
Группа БПЛА с Полтавщины курсом на запад.
БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.
По состоянию на 21:50:
БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
Несколько групп БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.
Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
БпЛА на востоке Киевщины курсом на восток.
По состоянию на 22:26:
Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
Группа БпЛА с Киевщины на Черкасщину.
По состоянию на 23:17:
БпЛА на Полтавщине, постоянно меняют курс.
БпЛА с Киевщины на Черкасщину.
Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.