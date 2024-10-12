Россияне запустили ударные БпЛА с севера

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 19:18 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.

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По состоянию на 19:30 вражеские ударные беспилотники двигались на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.

По состоянию на 19:55:

Ударные БПЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.

Ударный БпЛА на Полтавщине курсом на Миргород.

По состоянию на 20:31:

БпЛА на Черниговщине курсом на запад.

БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.

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По состоянию на 20:43: Ударные БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

По состоянию на 21:11:

Несколько групп ударных БпЛА на Черниговщине движутся в юго-западном направлении.

БпЛА курсом на Бориспольский район Киевской области.

Группа БПЛА с Полтавщины курсом на запад.

БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.

По состоянию на 21:50:

БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

Несколько групп БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.

Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

БпЛА на востоке Киевщины курсом на восток.

По состоянию на 22:26:

Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

Группа БпЛА с Киевщины на Черкасщину.

По состоянию на 23:17:

БпЛА на Полтавщине, постоянно меняют курс.

БпЛА с Киевщины на Черкасщину.

Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.