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В нескольких областях Украины есть угроза ударных беспилотников

Татьяна ОлейникПонедельник, 14 октября 2024, 22:32
В нескольких областях Украины есть угроза ударных беспилотников
Фото - Getty Images

Вечером 14 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 20:31 Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, курс северо-западный.

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В 20:46 стало известно, что несколько групп вражеских БПЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южного.

В 21:39 стало известно, что вражеские БпЛА в Николаевской области держат северо-западный курс на Кировоградщину; БпЛА в Одесской области движутся северо-западным курсом в направлении Винницкой области.

В 22:29 военные предупредили о БпЛА из Кировоградской области в направлении Черкасской области.

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В 23:26 появилась угроза беспилотников для Черкасс с запада.

В 23:39 стало известно, что БпЛА в Запорожской области движутся через Днепропетровскую область северным курсом в направлении Харьковщины.

Что предшествовало:

13 октября российские оккупанты впервые за почти 50 суток в ночь на 14 октября не атаковали Украину ударными беспилотниками.

воздушная тревогаШахед
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