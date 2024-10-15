В Европе уверяют, что Украина не потеряет право на импорт электроэнергии из ЕС зимой

Энергетическое сообщество, объединяющее страны Евросоюза и их соседей, уточнило, что проблемы с сертификацией "Укрэнерго" как независимого оператора не повлияют на возможность Украины импортировать электроэнергию зимой.

Источник: сайт Энергетического сообщества, который цитирует "Европейская правда"

Детали: В Энергетическом сообществе отреагировали на свое письмо, распространенное накануне в СМИ, где Киев призывают до 9 декабря решить проблемы с соответствием компании "Укрэнерго" европейским стандартам, иначе компания рискует потерять европейскую сертификацию оператора.

Реклама:

Эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что в случае потери сертификации "Укрэнерго" Украина может потерять импорт электроэнергии из Европы, и это является серьезной угрозой перед новой зимой в условиях российских обстрелов.

Но в Энергетическом сообществе говорят, что процесс сертификации – который начался задолго до полномасштабного вторжения – не повлияет на способность Украины импортировать электроэнергию из ЕС зимой, а противоположные утверждения являются "обманчивыми".

"Жаль, что внутреннее письмо Секретариата Энергетического Сообщества, адресованное Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), было неправомерно использовано для распространения этих утверждений", – говорится в сообщении.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Сообщалось, что ЕС планирует увеличить мощность экспорта электричества в Украину, что является частью плана "смягчения" прохождения зимы в условиях российских обстрелов энергосистемы.