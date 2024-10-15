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Сбор на 10 средств РЭБ для Волков Да Винчи. Обращение Михаила Ткача

Михаил ТкачВторник, 15 октября 2024, 20:05
Сбор на 10 средств РЭБ для Волков Да Винчи. Обращение Михаила Ткача

Добрый вечер.

Мы собираем три миллиона гривен на 10 средств РЭБ для роты Гонор батальона Волки Да Винчи. На банке уже есть один миллион и двести тысяч гривен.

За донат 100 гривен разыгрываем символ кумовства и непотизма украинской политики, который передали бойцы подразделения. Картина была найдена возле офиса руководителя Укрбуда Максима Микитася в первые недели полномасштабного вторжения.

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Розыгрыш картины

Обязательно указывайте свой номер телефона в комментарии к взносу если вы не клиент Монобанка.

Реквизиты сбора:
Цель: 3 000 000.00 ₴
Ссылка на банку: monobank.ua
Номер карты банки: 5375 4112 1878 1990

Реквизиты для пополнения банка "На 10 средств РЭБ"
Получатель: Ткач Михаил Сергеевич
IBAN: UA233220010000026202348871352
ИНН/ЕГРПОУ: 3243103598
Назначение платежа: Пополнение счета банка

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